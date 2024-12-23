«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Шайбы забросили игроки уфимской команды Джош Ливо, Данил Алалыкин и Александр Шаров (в пустые ворота).

После 36 матчей «СЮ» находится на 2-м месте Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» — на последней, 12-й строчке с 20 баллами.

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Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Ливо — 20 (Хафизуллин, Алалыкин), 10:28 — 1:0. Алалыкин — 6 (Горшков, Пименов), 54:57 — 2:0. Шаров — 8 (п.в.), 59:15 — 3:0.

Вратари: Вязовой — Джурасик (58:00 — 59:15).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (15+14+11) — 32 (11+10+11).

Судьи: Оскирко, Раминг.

23 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».