«Салават Юлаев» и «Амур» во вторник, 31 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 27 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Амура» 24 балла, команда находится на 10-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона