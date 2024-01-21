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Сегодня, 18:53

«Салават Юлаев» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

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«Салават Юлаев» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Уфе 21 января. Хозяева победили — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

37-летний защитник «Салавата» Евгений Бирюков провел 1000-й матч в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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«Металлург» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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25.01
26.01
21.01 13:00
Торпедо – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
21.01 14:30
Сал. Юлаев – Амур
 3 : 2 ОТ
21.01 15:00
Металлург Мг – Северсталь
 3 : 2
21.01 17:00
Локомотив – Авангард
 - : -
21.01 17:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
21.01 17:00
Ак Барс – Спартак
 - : -
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