«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: видеообзор матча

«Салават Юлаев» дома победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд и с 48 очками после 33 матчей располагается на второй позиции в таблице «Востока». «Ак Барс» потерпел первое поражение за последние пять игр. У казанцев 44 балла в 32 матчах и третья строчка.