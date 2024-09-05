«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ . Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» . Все варианты доступны по платной подписке.
Кроме того, трансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» пройдет на уфимском телеканале «БСТ» (в 18:45 по местному времени) и на казанском телеканале «ТНВ Татарстан» для жителей этих городов.
«Салават Юлаев» в сезоне-2023/24 занял 3-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» расположился на четвертой строчке. В плей-офф оба клубы вылетели в первом раунде.
|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Авангард
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|Нефтехимик
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|Барыс
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Амур
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|Лада
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|10
|Металлург Мг
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|11
|Трактор
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|12
|Сибирь
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|Западная конференция
|И
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|Северсталь
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|2
|Куньлунь РС
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|3
|Локомотив
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|1
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|4
|ЦСКА
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|5
|СКА
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|Спартак
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|0
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|7
|Динамо Мн
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|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
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|0
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|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
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|0
|1
|0
|11
|Торпедо
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|0
|1
|0
|5.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|5.09
|17:00
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Металлург Мг – СКА
|- : -
|5.09
|18:00
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Лада – Локомотив
|- : -
|5.09
|19:30
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Спартак – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:30
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Динамо Мн – Амур
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