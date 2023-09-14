«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Уфа-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет показана по каналу «КХЛ Prime». Начало проямого эфира из Уфы — в 16:45 по московскому времени.

Игру «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно будет посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало трансляции — в 16.50 по московскому времени.

Жители Уфы смогут посмотреть принципиальный матч соседей из Башкортостана и Татарстана в прямом эфире на телеканале «БСТ». Прямая трансляция игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» начнется в 18.45 по местному времени.

Для жителей Казани прямой эфир «Зеленого дерби» будет доступен на телеканале «ТНВ Татарстан». Трансляция матча начнется в 17.00 по московскому времени.

Формальные события матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Салават Юлаев» перед стартом игрового дня располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 4 очками.

«Ак Барс» занимает второе место на «Востоке» с 8 очками.