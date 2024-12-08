«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу подряд

«Салават Юлаев» дома победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У казанского клуба в основное время заброшенными шайбами отметились Николас Петан и Дмитрий Яшкин. Голы уфимской команды забили Артем Набиев и Джошуа Ливо, также отличившийся в овертайме.

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд и с 48 очками после 33 матчей располагается на второй позиции в таблице «Востока». «Ак Барс» потерпел первое поражение за последние пять игр. У казанцев 44 балла в 32 матчах и третья строчка.

Команды также сыграют друг против друга 18 декабря.