«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» на старте сезона КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У уфимцев шайбы забросили Глеб Кузьмин, Натан Тодд, Ярослав Цулыгин, Александр Хмелевский и Шелдон Ремпал. Ассистентский дубль оформил Джош Ливо.

У казанцев голы забили Александр Барабанов, Артем Галимов и Николас Петан, на счету которого также две результативные передачи.

«Салават Юлаев» 8 сентября примет «Трактор». «Ак Барс» 7-го числа сыграет в гостях с «Торпедо».