«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом», отыгравшись с 0:2
«Салават Юлаев» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Дублем за уфимцев отличился Вячеслав Лещенко, еще одна шайба на счету Ивана Дроздова. За гостей отметились Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кагарлицкий — 3 (Яшкин, Шипачев), 3:45 — 0:1. Галиев — 2 (Журавлев), 6:24 — 0:2. В. Лещенко — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 10:04 — 1:2. В. Лещенко — 2 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 32:04 — 2:2. Дроздов — 1 (Бирюков), 54:24 — 3:2.
Вратари: Самонов — Билялов (57:32).
Штраф: 13 — 12.
Броски: 21 (6+7+8) — 27 (10+5+12).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
14 сентября. Уфа. Уфа-Арена.
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|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
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|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
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|19:30
|
Витязь – Спартак
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