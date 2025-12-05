«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Уфе трансляцию также будет вести канал «БСТ», а в Казани — «ТНВ».
«Салават Юлаев» набрал 29 очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 34 матча и набрал 46 очков. По ходу сезона-2025/26 команды встречались дважды, оба раза победу одержали казанцы.
Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|Северсталь
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|3
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|Шанхай Дрэгонс
|5
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1.10
|26.09
|11:00
|Барыс – Нефтехимик
|3 : 6
|26.09
|14:30
|Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|26.09
|17:00
|Спартак – Автомобилист
|- : -
|26.09
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн
|- : -
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|Северсталь – Сочи
|- : -
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|Динамо М – Салават Юлаев
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