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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 декабря, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Ак Барс

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Уфе трансляцию также будет вести канал «БСТ», а в Казани — «ТНВ».

«Салават Юлаев» набрал 29 очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 34 матча и набрал 46 очков. По ходу сезона-2025/26 команды встречались дважды, оба раза победу одержали казанцы.

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 9 6 3 13
2 Металлург Мг 8 6 2 13
3 Ак Барс 9 6 3 13
4 Барыс 8 5 3 10
5 Салават Юлаев 7 4 3 9
6 Авангард 8 4 4 8
7 Амур 8 3 5 7
8 Адмирал 8 2 6 6
9 Автомобилист 8 2 6 6
10 Сибирь 8 2 6 6
11 Трактор 7 2 5 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 14
2 ЦСКА 9 6 3 12
3 Торпедо НН 8 6 2 12
4 СКА 7 6 1 12
5 Спартак 8 5 3 11
6 Динамо М 9 5 4 10
7 Динамо Мн 7 2 5 8
8 Северсталь 8 3 5 7
9 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
10 Лада 9 1 8 5
11 Сочи 7 1 6 2
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1.10
26.09 11:00 Барыс – Нефтехимик 3 : 6
26.09 14:30 Металлург Мг – Ак Барс - : -
26.09 17:00 Спартак – Автомобилист - : -
26.09 17:00 Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн - : -
26.09 17:00 Северсталь – Сочи - : -
26.09 17:00 Динамо М – Салават Юлаев - : -
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