«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Уфе трансляцию также будет вести канал «БСТ», а в Казани — «ТНВ».

«Салават Юлаев» набрал 29 очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 34 матча и набрал 46 очков. По ходу сезона-2025/26 команды встречались дважды, оба раза победу одержали казанцы.

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс