«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд над «Салаватом» и вышел в финал конференции

«Ак Барс» одержал победу в четвертом матче серии второго раунда плей-офф над «Салаватом Юлаевым». Казанцы выиграли четвертый матч подряд (3:2) и вышли в финал Восточной конференции.

Уфимцы уступали со счетом 0:3 по ходу встречи, но сумели забить два гола в концовке третьего периода, сняв вратаря. Однако этого не хватило даже для того, чтобы перевести матч в овертайм.

Другой финалист Востока определится в паре «Авангард» — «Металлург». В этой серии пока ведут омичи со счетом 2-1.

Хоккей

КХЛ

1/2 финала конференций

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Петров — 3 (Кормье), 36:49 — 0:1. Воронков — 2 (Галиев, Бурмистров), 37:57 — 0:2. Галиев — 3 (Лямкин, Воронков), 41:11 — 0:3. Плэтт — 1 (Кадейкин, Хартикайнен), 55:31 — 1:3. Кадейкин — 2 (Гранлунд, Маннинен), 56:17 — 2:3.

Вратари: Метсола (Тарасов, 41:11, 54:58 — 55:31, 55:46 — 56:17, 57:23) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (8+12+16) — 20 (7+8+5).

Судьи: Бирин, Оленин.

23 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 8070 зрителей.

Счет в серии: 0-4.