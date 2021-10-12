«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы одолели соперника в серии буллитов — 3:2.

Основное время завершилось вничью: гости усилиями Николая Коваленко и Дмитрия Воронкова забросили две подряд шайбы, а затем хозяева отыгрались благодаря голам Шакира Мухамадуллина и Данила Алалыкина.

В серии буллитов две шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават» занимает 3-е место, набрав 25 очков в 17 матчах. «Ак барс» идет на 4-й позиции — 24 очка после 18 игр.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коваленко — 5 (Кагарлицкий), 32:59 — 0:1. Воронков — 1 (Кэмпфер, Янчевский), 47:42 — 0:2. Мухамадуллин — 3 (бол., Гранлунд), 51:55 — 1:2. Алалыкин — 1 (Панин), 52:34 — 2:2.

Победный буллит: Кагарлицкий.

Вратари: Метсола (49:13 — 50:00) — Билялов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 19 (8+4+7+0) — 25 (2+10+11+2).

Судьи: Белов, Бондарь.

12 октября. Уфа. «Уфа Арена».