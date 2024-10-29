«Салават Юлаев» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Читать «СЭ» в

«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Уфимский клуб одержал третью победу подряд. «Салават Юлаев» набрал 22 очка и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Владивостока с 19 очками — на 8-й строчке.