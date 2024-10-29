«Салават Юлаев» проведет матч с «Локомотивом» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября. Игра пройдет на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и начнется в 17.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Салават Юлаев» — «Адмирал» в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги. Жители Уфы могут посмотреть матч на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 18.45 по местному времени).

Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Адмирал» доступны в нашем матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Салават Юлаев» сыграл 16 матчей и набрал 20 очков, у «Адмирала» — 19 очков в 19 играх.

Матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.