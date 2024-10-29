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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» примет «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов и его хоккеисты.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Салават Юлаев» проведет матч с «Локомотивом» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября. Игра пройдет на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и начнется в 17.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Салават Юлаев» — «Адмирал» в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги. Жители Уфы могут посмотреть матч на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 18.45 по местному времени).

Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Адмирал» доступны в нашем матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Салават Юлаев» сыграл 16 матчей и набрал 20 очков, у «Адмирала» — 19 очков в 19 играх.

Матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 21 15 6 32
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 19 9 10 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 19 5 14 11
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