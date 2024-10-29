«Салават Юлаев» нанес «Адмиралу» третье поражение подряд

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«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал. У гостей отметился Никита Сошников.

Уфимский клуб одержал третью победу подряд. «Салават Юлаев» набрал 22 очка и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Владивостока с 19 очками — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ливо — 10 (бол., Шаров), 3:58 — 1:0. Ремпал — 8 (Тодд), 20:44 — 2:0. Сошников — 3 (бол., Шэн, Гутик), 57:07 — 2:1.

Вратари: Вязовой — Демченко (58:06).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (12+18+7) — 34 (11+11+12).

Судьи: Бирин, Морозов.

29 октября. Уфа. Уфа-Арена.