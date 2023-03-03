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Сегодня, 19:20

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии

Мария Гусева
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«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 5:2.
«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 5:2.
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Шакир Мухамадуллин, Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Иван Дроздов и Александер Хмелевский.

За «Адмирал» голы забили Михал Криштоф и Антон Берлев.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 1:52 — 1:0. Криштоф — 1, 4:27 — 1:1. Башкиров — 1 (Дроздов, Панин), 14:43 — 2:1. Кадейкин — 1 (Алалыкин, Мерфи), 19:21 — 3:1. Дроздов — 1 (Мухамадуллин), 29:33 — 4:1. Хмелевский — 2 (бол., Шмелев, Науменков), 30:49 — 5:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Хамидуллин), 37:56 — 5:2.

Вратари: Ежов — Серебряков.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 43 (16+15+12) — 31 (9+10+12).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

3 марта. Уфа. Уфа-Арена.

Счет в серии: 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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