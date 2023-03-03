«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии
«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
В составе победителей шайбы забросили Шакир Мухамадуллин, Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Иван Дроздов и Александер Хмелевский.
За «Адмирал» голы забили Михал Криштоф и Антон Берлев.
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 1:52 — 1:0. Криштоф — 1, 4:27 — 1:1. Башкиров — 1 (Дроздов, Панин), 14:43 — 2:1. Кадейкин — 1 (Алалыкин, Мерфи), 19:21 — 3:1. Дроздов — 1 (Мухамадуллин), 29:33 — 4:1. Хмелевский — 2 (бол., Шмелев, Науменков), 30:49 — 5:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Хамидуллин), 37:56 — 5:2.
Вратари: Ежов — Серебряков.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 43 (16+15+12) — 31 (9+10+12).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
3 марта. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 1-1.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
0 - 1
|0 - 1
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
0 - 1
|0 - 1
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 1
|0 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|3.03
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|5 : 2
|3.03
|19:30
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Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|19:30
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Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -