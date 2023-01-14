Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:47

«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Авторами заброшенных шайб в составе клуба из Уфы стали Сергей Шмелев и Александр Хмелевски.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-ю сточку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 играх. «Адмирал» идет шестым с 59 очками в 51 встрече.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шмелев — 18 (Кадейкин, Коледов), 40:27 — 1:0. Хмелевски — 17 (п.в., Дроздов), 59:15 — 2:0.

Вратари: Ежов — Серебряков (58:22 — 59:15).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 32 (8+7+17) — 25 (3+12+10).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

14 января. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
2
0
Читайте также
Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на универсиаде
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом»

КХЛ, 14 января: «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», «Ак Барс» — «Сибирь» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 51 39 12 82
2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 51 30 21 67
5 Динамо М 50 28 22 64
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
11 Сочи 49 5 44 19
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Сал. Юлаев 50 27 23 63
4 Авангард 49 29 20 62
5 Сибирь 50 29 21 62
6 Адмирал 51 27 24 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 49 21 28 48
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
14.01 14:00
Барыс – Нефтехимик
 3 : 5
14.01 14:30
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 0
14.01 17:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
14.01 17:00
Сочи – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости