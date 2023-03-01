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Сегодня, 19:52

«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф

Виталий Косик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» — «Адмирал».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Адмирал» в овертайме победил «Салават Юлаев» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

В основное время составе уфимцев отличился Александр Хмелевский, у владивостокцев шайбу забросил Данил Файзулин.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий команды из Владивостока Прохор Корбит.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая игра пройдет 3 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Файзуллин — 1 (Грачев, Метальников), 25:05 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Кадейкин, Науменков), 37:50 — 1:1. Корбит — 1 (Шэн, Сидляров), 76:51 — 1:2.

Вратари: Ежов — Серебряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 56 (13+15+14+14) — 32 (7+8+9+8).

Судьи: Ромасько, Спирин.

1 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8055 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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