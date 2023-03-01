«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф
«Адмирал» в овертайме победил «Салават Юлаев» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.
В основное время составе уфимцев отличился Александр Хмелевский, у владивостокцев шайбу забросил Данил Файзулин.
Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий команды из Владивостока Прохор Корбит.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая игра пройдет 3 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Файзуллин — 1 (Грачев, Метальников), 25:05 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Кадейкин, Науменков), 37:50 — 1:1. Корбит — 1 (Шэн, Сидляров), 76:51 — 1:2.
Вратари: Ежов — Серебряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 56 (13+15+14+14) — 32 (7+8+9+8).
Судьи: Ромасько, Спирин.
1 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8055 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|1.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|1.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|1.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -