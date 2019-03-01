"Салават" установил рекорд скорострельности Кубка Гагарина для хозяев

"Салават Юлаев" выиграл первый период домашнего матча с магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:0 и установил новый рекорд Кубка Гагарина по числу голов за один период для хозяев площадки. Предыдущее достижение принадлежало "Югре", в 2012 году четырежды огорчившей "Трактор" за 20 минут самого результативного в истории плей-офф матча (6:7 ОТ).

Любопытно, что гости дважды побеждали в первом игровом отрезке с разницей в пять и более шайб. В 2009 году "Ак Барс" начал избиение "Авангарда" (11:1) с шести голов за 20 минут, а два года спустя "Атлант" в Череповце пять за раз период огорчил "Северсталь". (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные победы в первых периодах матчей Кубка Гагарина

Дата Стадия Матч Первый период Итоговый счет 14.03.2009 Второй раунд Авангард – Ак Барс 0:6 1:11 27.02.2011 Первый раунд Северсталь – Атлант 0:5 1:8 01.03.2019 Первый раунд Салават Юлаев – Металлург 5:0 5:1

Кубок Гагарина: сетка плей-офф, календарь и результаты матчей