"Салават" установил рекорд скорострельности Кубка Гагарина для хозяев

"Салават Юлаев" выиграл первый период домашнего матча с магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:0 и установил новый рекорд Кубка Гагарина по числу голов за один период для хозяев площадки. Предыдущее достижение принадлежало "Югре", в 2012 году четырежды огорчившей "Трактор" за 20 минут самого результативного в истории плей-офф матча (6:7 ОТ).
Любопытно, что гости дважды побеждали в первом игровом отрезке с разницей в пять и более шайб. В 2009 году "Ак Барс" начал избиение "Авангарда" (11:1) с шести голов за 20 минут, а два года спустя "Атлант" в Череповце пять за раз период огорчил "Северсталь". (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные победы в первых периодах матчей Кубка Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Первый период
|
Итоговый счет
|
14.03.2009
|
Второй раунд
|
Авангард – Ак Барс
|
0:6
|
1:11
|
27.02.2011
|
Первый раунд
|
Северсталь – Атлант
|
0:5
|
1:8
|
01.03.2019
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев – Металлург
|
5:0
|
5:1
Кубок Гагарина: сетка плей-офф, календарь и результаты матчей