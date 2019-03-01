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"Салават" установил рекорд скорострельности Кубка Гагарина для хозяев

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"Салават Юлаев" выиграл первый период домашнего матча с магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:0 и установил новый рекорд Кубка Гагарина по числу голов за один период для хозяев площадки. Предыдущее достижение принадлежало "Югре", в 2012 году четырежды огорчившей "Трактор" за 20 минут самого результативного в истории плей-офф матча (6:7 ОТ).

Любопытно, что гости дважды побеждали в первом игровом отрезке с разницей в пять и более шайб. В 2009 году "Ак Барс" начал избиение "Авангарда" (11:1) с шести голов за 20 минут, а два года спустя "Атлант" в Череповце пять за раз период огорчил "Северсталь". (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные победы в первых периодах матчей Кубка Гагарина

Дата

Стадия

Матч

Первый период

Итоговый счет

14.03.2009

Второй раунд

Авангард – Ак Барс

0:6

1:11

27.02.2011

Первый раунд

Северсталь – Атлант

0:5

1:8

01.03.2019

Первый раунд

Салават Юлаев – Металлург

5:0

5:1

Кубок Гагарина: сетка плей-офф, календарь и результаты матчей

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