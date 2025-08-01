Хоккей
1 августа 2025, 15:59

«Салават» расторг контракты с Юдиным и Андроновым. Игроки были обменяны из СКА 25 июля

Сергей Разин
корреспондент

Защитник Дмитрий Юдин и форвард Сергей Андронов покинули «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба КХЛ.

25 июля оба игрока были обменяны из СКА на денежную компенсацию и права на 17-летнего вратаря Андрея Бондарева.

Нападающий Павел Дедунов и&nbsp;вратарь Дмитрий Николаев.СКА потратил больше 50 миллионов рублей, чтобы обменять пять хоккеистов в другие клубы

29-летний Юдин присоединился к петербуржцам по ходу прошлого сезона. В 28 матчах FONBET чемпионата КХЛ он набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на его счету 6 матчей.

36-летний Андронов провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В Кубке Гагарина он провел 4 матча.

Дмитрий Юдин
Сергей Андронов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
