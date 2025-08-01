«Салават» расторг контракты с Юдиным и Андроновым. Игроки были обменяны из СКА 25 июля
Защитник Дмитрий Юдин и форвард Сергей Андронов покинули «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба КХЛ.
25 июля оба игрока были обменяны из СКА на денежную компенсацию и права на 17-летнего вратаря Андрея Бондарева.
29-летний Юдин присоединился к петербуржцам по ходу прошлого сезона. В 28 матчах FONBET чемпионата КХЛ он набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на его счету 6 матчей.
36-летний Андронов провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В Кубке Гагарина он провел 4 матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|41
|12
|87
|2
|Авангард
|55
|39
|16
|82
|3
|Ак Барс
|55
|35
|20
|75
|4
|Автомобилист
|54
|30
|24
|64
|5
|Салават Юлаев
|54
|28
|26
|60
|6
|Нефтехимик
|55
|28
|27
|59
|7
|Трактор
|55
|26
|29
|58
|8
|Сибирь
|57
|25
|32
|55
|9
|Амур
|55
|19
|36
|45
|10
|Барыс
|57
|18
|39
|44
|11
|Адмирал
|54
|14
|40
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|57
|37
|20
|79
|2
|Динамо Мн
|55
|33
|22
|73
|3
|Северсталь
|56
|34
|22
|72
|4
|Торпедо НН
|56
|32
|24
|70
|5
|ЦСКА
|55
|30
|25
|68
|6
|Динамо М
|55
|30
|25
|64
|7
|Спартак
|54
|28
|26
|62
|8
|СКА
|54
|28
|26
|62
|9
|Шанхай Дрэгонс
|55
|19
|36
|47
|10
|Сочи
|54
|16
|38
|40
|11
|Лада
|57
|16
|41
|39
Результаты / календарь
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
|15.02
|14:00
|Авангард – Трактор
|6 : 2
|15.02
|15:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|17:00
|Спартак – Динамо Мн
|- : -
|15.02
|17:00
|Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|15.02
|17:00
|Северсталь – Нефтехимик
|- : -
|15.02
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – ЦСКА
|- : -
