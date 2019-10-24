«Салават» победил «Витязь»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата в овертайме обыграл «Витязь» (2:1 ОТ). Подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

Победная шайба на счету оформившего дубль нападающего Никиты Сошникова.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Сошников — 10 (бол., Хартикайнен, Умарк), 12:13 — 1:0. Гребенщиков — 6 (Няттинен, Аалтонен), 41:48 — 1:1. Сошников — 11 (бол., Хартикайнен, Умарк), 62:38 — 2:1.

Вратари: Метсола — Ежов.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (12+6+12+3) — 27 (12+7+8+0).

Судьи: Бондарь, Щенев.

24 октября. Уфа. «Уфа-Арена».

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