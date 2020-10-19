«Салават» победил «Сочи»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» (2:0). Для южной команды это пятое поражение подряд.

Обе шайбы «Салават» забросил в третьем периоде, две передачи на счету нападающего Маркуса Гранлунда.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» - «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Хартикайнен — 10 (бол., Гранлунд, Ларсен), 44:55 — 0:1. Алексеев — 2 (Гранлунд), 47:45 — 0:2.

Вратари: Лассинантти (59:15) — Тарасов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (11+7+10) — 27 (12+7+8).

Судьи: Спирин, Франо.

19 октября. Сочи. ДС «Большой». 2032 зрителя.