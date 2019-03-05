"Салават" победил "Металлург" в Магнитогорске и повел в серии 3-2

Магнитогорский "Металлург" на своем льду в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина уступил "Салавату Юлаеву" (1:2 ОТ). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Владимир Ткачев. Уфимцы повели в серии 3-2.

Шестой матч серии пройдет в четверг, 7 марта, в Уфе.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

Пятый матч

"Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кугрышев - 1 (бол., Умарк, Хартикайнен), 31:36 - 0:1. Эллисон - 2 (Антипин, Мозякин), 33:48 - 1:1. Ткачев - 1 (Кадейкин), 61:36 - 1:2.

Вратари: Загидулин - Метсола.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 19 (10+5+4+0) - 18 (7+5+5+1).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

5 марта. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

Счет в серии: 2-3 (2:1 2ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ).

Кубок Гагарина-2019: сетка, расписание и результаты игр плей-офф КХЛ