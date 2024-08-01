«Салават» обменял Мелоша в минское «Динамо»

Защитник «Салават Юлаев» Николас Мелош обменян в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 27-летнего канадца уфимцы получат денежную компенсацию.

Мелош присоединился к «Салавату» в октябре 2023 года. За это время защитник провел 46 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков.