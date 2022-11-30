«Салават» обменял Бочарова в «Амур» на Терещенко

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«Амур» объявил об обмене игроками с «Салаватом Юлаевым».

В рамках сделки в Уфу отправляется защитник Сергей Терещенко, на Дальний Восток возвращается воспитанник хабаровского хоккея нападающий Станислав Бочаров.

31-летний Бочаров провел 28 матчей в составе «Салавата» в регулярном чемпионате нынешнего сезона и набрал 9 (4+5) очков.

На счету 30-летнего Терещенко — два (1+1) балла в 12 встречах.