"Салават" и "Авангард" проводят самый продолжительный матч финалов Востока в истории КХЛ

Шестой матч "Салавата Юлаева" и "Авангарда" в рамках финальной серии Восточной конференции является самым продолжительным. Напомним, что после пяти игр счет в серии 3:2 в пользу "Авангарда" (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ). Команды играют третий овертайм.
"Салават" и "Авангард" провели на льду 100 минут чистого игрового времени, что является рекорд продолжительности матчей в финалах Востока за всю историю КХЛ.
Самая продолжительная игра омского клуба в КХЛ длилась 105 минут 14 секунд. Уфимцы провели в своем самом длинном матче в КХЛ 113 минут 24 секунды.
Мы наблюдаем самый продолжительный матч финала Востока. (Прежний рекорд 98:59)– KHL Media Team (@khlmediateam) 8 апреля 2019 г.
Самый длинный матч @hcavangardomsk в КХЛ – 105:14
Самый длинный матч @hcsalavat в КХЛ – 113:24#KHLStats
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