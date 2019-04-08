21:01 | Хоккей — КХЛ

"Салават" и "Авангард" проводят самый продолжительный матч финалов Востока в истории КХЛ

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Шестой матч "Салавата Юлаева" и "Авангарда" в рамках финальной серии Восточной конференции является самым продолжительным. Напомним, что после пяти игр счет в серии 3:2 в пользу "Авангарда" (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ). Команды играют третий овертайм.

"Салават" и "Авангард" провели на льду 100 минут чистого игрового времени, что является рекорд продолжительности матчей в финалах Востока за всю историю КХЛ.

Самая продолжительная игра омского клуба в КХЛ длилась 105 минут 14 секунд. Уфимцы провели в своем самом длинном матче в КХЛ 113 минут 24 секунды.

"Салават Юлаев" – "Авангард". Третий овертайм. Live!

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Кто сыграет в финале Кубка Гагарина-2019?
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ЦСКА и "Авангард"
19.0%
СКА и "Авангард"
18.2%
ЦСКА и "Салават Юлаев"
10.3%
СКА и "Салават Юлаев"
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