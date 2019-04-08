"Салават" и "Авангард" проводят самый продолжительный матч финалов Востока в истории КХЛ

Шестой матч "Салавата Юлаева" и "Авангарда" в рамках финальной серии Восточной конференции является самым продолжительным. Напомним, что после пяти игр счет в серии 3:2 в пользу "Авангарда" (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ). Команды играют третий овертайм.

"Салават" и "Авангард" провели на льду 100 минут чистого игрового времени, что является рекорд продолжительности матчей в финалах Востока за всю историю КХЛ.

Самая продолжительная игра омского клуба в КХЛ длилась 105 минут 14 секунд. Уфимцы провели в своем самом длинном матче в КХЛ 113 минут 24 секунды.

Мы наблюдаем самый продолжительный матч финала Востока. (Прежний рекорд 98:59)



Самый длинный матч @hcavangardomsk в КХЛ – 105:14



Самый длинный матч @hcsalavat в КХЛ – 113:24#KHLStats – KHL Media Team (@khlmediateam) 8 апреля 2019 г.

"Салават Юлаев" – "Авангард". Третий овертайм. Live!