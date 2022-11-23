«Салават» анонсировал матч с «Металлургом» фотографией Козлова и Воробьева с шахматами вместо Роналду и Месси

«Салават Юлаев» представил анонс матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Уфимский клуб опубликовал в Telegram-канале фотоколлаж с популярной фотографией Лионеля Месси и Криштиану Роналду, вместо которых представлены главные тренеры команд Илья Воробьев и Виктор Козлов.

«Нас ждет тяжелая и захватывающая партия от двух больших гроссмейстеров», — говорится в сообщении.

Матч «Металлург» — «Салават Юлаев» пройдет сегодня и начнется в 19:00 мск.