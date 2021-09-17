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«Салават» анонсировал игру с минским «Динамо» видео с Лукашенко

11:55
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«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет минское «Динамо».

Перед встречей уфимский клуб анонсировал матч видео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Матч «Салават Юлаев» — «Динамо» пройдет в Уфе завтра, 18 сентября, и начнется в 14.30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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