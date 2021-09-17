«Салават» анонсировал игру с минским «Динамо» видео с Лукашенко
11:55
«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет минское «Динамо».
Перед встречей уфимский клуб анонсировал матч видео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
?? В эту субботу играем с @hcdinamoby— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 17, 2021
?? Билеты на https://t.co/v8P046xzp0 и в кассах @UfaArena pic.twitter.com/BJjABAyd3v
Матч «Салават Юлаев» — «Динамо» пройдет в Уфе завтра, 18 сентября, и начнется в 14.30 мск.
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