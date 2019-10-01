Салак стал игроком рижского «Динамо»

Как и сообщал «СЭ», голкипер Александр Салак перешел в рижское «Динамо». Информацию об этом подтвердил официальный сайт КХЛ.

Контракт рассчитан на один год. Кроме этого, рижане расторгли контракт с шведским нападающим Якобом Берглундом.

В прошлом сезоне 32-летний чех выступал за «Локомотив». Провел 20 матчей, пропуская по 1,86 гола и отражая 92,2% бросков. В плей-офф он сыграл 6 матчей, пропуская по 2,18 гола и отражая 91,2% бросков.

Салак дважды принимал участие в Матче звезд КХЛ. В 2015 году он дошел с «Сибирью» до финала Восточной конференции. (Игорь Еронко)

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