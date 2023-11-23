Сафронов считает, что СКА может выиграть Кубок Континента

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов считает, что команда может стать победителем Кубка Континента.

«Конечно, все реально. Сейчас смотришь: есть отрыв по очкам. Если СКА выиграет еще три-четыре матча, подтянется к началу турнирной таблицы. Но важно закончить регулярный чемпионат с наименьшим числом травм, чтобы все ребята были в обойме. Кубок Континента — это же не самоцель. Кубок Гагарина — более весомая цель. Любая победа важна. Если армейцы выиграют Кубок Континента, это будет очень приятно для болельщиков. Но болельщики уже привыкли к большему», — цитирует Сафронова «Спорт День за Днем».

23 ноября СКА дома обыграл «Спартак» (3:2). Армейцы одержали седьмую победу подряд и с 40 очками занимаеют пятое место в Западной конференции после 33 матчей.