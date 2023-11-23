Сафронов считает, что СКА может выиграть Кубок Континента
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов считает, что команда может стать победителем Кубка Континента.
«Конечно, все реально. Сейчас смотришь: есть отрыв по очкам. Если СКА выиграет еще три-четыре матча, подтянется к началу турнирной таблицы. Но важно закончить регулярный чемпионат с наименьшим числом травм, чтобы все ребята были в обойме. Кубок Континента — это же не самоцель. Кубок Гагарина — более весомая цель. Любая победа важна. Если армейцы выиграют Кубок Континента, это будет очень приятно для болельщиков. Но болельщики уже привыкли к большему», — цитирует Сафронова «Спорт День за Днем».
23 ноября СКА дома обыграл «Спартак» (3:2). Армейцы одержали седьмую победу подряд и с 40 очками занимаеют пятое место в Западной конференции после 33 матчей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|3 : 1
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|6 : 3
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|2 : 1 ОТ
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|3 : 2
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|3 : 2
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|1 : 0