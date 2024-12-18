Сафронов оценил шансы минского «Динамо» на попадание в топ-5 «Запада»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил шансы минского «Динамо» на попадание в топ-5 Западной конференции по итогам FONBET чемпионата КХЛ-2024/25.

«Ожидания высокие всегда, все-таки «Динамо» — единственная команда, которая представляет Белоруссию в КХЛ. У них очень мощный тренер Дмитрий Квартальнов. Мы видели, что и сборная с ним выглядела достойно. Чемпионат по-разному может складываться для той или иной команды, еще три-четыре месяца играть. Кто-то оправдывает ожидания, кто-то — нет. Минск играет прилично, так что все в их руках, все возможно», — цитирует Сафронова Legalbet.by.

После 34 матчей белорусский клуб занимает восьмое место на «Западе» с 38 очками. Лидером конференции является «Локомотив», в активе которого 58 очков.