Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:29

Сафронов оценил результативный дебют Акользина за СКА

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил дебют экс-нападающего «Металлурга» Павла Акользина за петербургский клуб.

«Он хорошо вошел. Такой, не совсем типичный игрок для СКА. Если проанализировать состав СКА за последние годы, Роман Борисович любит техничных, быстрых нападающих, может быть, не совсем габаритных. А Акользин — за метр девяносто, хорошо играет на пятачке. В последнем матче с «Витязем» он забил два гола как раз с пятачка. СКА явно не хватало такого силового форварда, который может навязать борьбу на пятачке, в большинстве закрыть вратаря, а еще и с голевым чутьем. Конечно, дебют удался», — сказал Сафронов Vprognoze.ru.

В четырех матчах за СКА в FONBET чемпионате КХЛ 34-летний Акользин набрал 4 (3+1) очка.

Источник: Vprognoze.ru
КХЛ
ХК СКА
Павел Акользин
Читайте также
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Популярное видео
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Акользин: «Ротенберг — хороший тренер. Тренировки в СКА и «Металлурге» равны по интенсивности»

«Локомотив» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 40 25 15 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 39 16 23 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 14:00
Трактор – Лада
 - : -
7.01 14:30
Металлург Мг – Адмирал
 - : -
7.01 15:00
Барыс – Автомобилист
 - : -
7.01 17:00
Куньлунь РС – Амур
 - : -
7.01 17:00
Сочи – Динамо М
 - : -
7.01 17:00
Локомотив – Витязь
 - : -
7.01 17:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости