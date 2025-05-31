Сафонов по новому контракту с «Ак Барсом» получит 40 миллионов рублей

Нападающий Илья Сафонов продлил контракт с «Ак Барсом» на один год.

По информации «СЭ», зарплата хоккеиста составит около 40 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне Сафонов провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 22 (7+15) очка. Также на его счету 5 (3+2) очков в 13 играх плей-офф.