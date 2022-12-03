Сафонов: «Первый матч сезона с «Динамо» мы им проиграли, надо вернуть должок»

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ломокотива» (3:2).

— Сработало большинство, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба. — Шипачев забросил победную шайбу, молодчик. Всех с победой!

— Чувстовалось ли давление после прошлого поражения от «Сибири»? Смогли разрядиться?

— Рано об этом говорить, только победили. Не успели еще даже разрядиться. Работы много, будем продолжать в таком же духе.

— Впереди матч против «Динамо». Какие ожидания?

— Всегда надо выходить только на победу. Первый матч сезона мы им проиграли, надо вернуть должок. Смотрим и разбираем свою игру, не обращаем внимания, в каком положении находится соперник.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков. «Локомотив» идет третьим на Западе с 50 очками.