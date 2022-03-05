Сафин: «Серия «Салавата» и «Сибири» не ограничится четырьмя матчами»

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о выступлении клуба в первом раунде плей-офф КХЛ. Уфимцы ведут в серии с «Сибирью» со счетом 2-0.

«Понятно, что отъезд игроков первого звена на Родину — это большая потеря для «Салавата Юлаева». Но скажу так — большая, но не катастрофическая. Не будем смотреть глобально на весь плей-офф, порассуждаем только про серию с «Сибирью». А в данном контексте расклад такой — российский состав уфимцев все же сильнее, чем подбор российских же игроков у новосибирцев. С другой стороны, нисколько не принижая уровень легионеров «Сибири», могу сказать, что потери у «Салавата» оказались серьезнее с точки зрения воздействия на игру команды.

На мой взгляд, вторая победа далась «Салавату Юлаеву» легче, чем первая, там все было уж слишком натужно. Я это связываю с тем, что российские игроки уфимцев сплотились вокруг этой истории, раскрепостились, почувствовали, что теперь у них больше доверия, игрового времени. Я не предсказываю «Салавату» легкой победы. Более того, уверен в том, что дело не ограничится четырьмя матчами, так как в Новосибирске мы увидим уже совсем другие игры. Серия будет тяжелой, но уфимцы должны проходить дальше", — приводит слова Сафина Betonmobile.ru.

Третий матч серии пройдет 6 марта в Новосибирске.