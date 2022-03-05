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Сегодня, 12:33

Сафин: «Серия «Салавата» и «Сибири» не ограничится четырьмя матчами»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о выступлении клуба в первом раунде плей-офф КХЛ. Уфимцы ведут в серии с «Сибирью» со счетом 2-0.

«Понятно, что отъезд игроков первого звена на Родину — это большая потеря для «Салавата Юлаева». Но скажу так — большая, но не катастрофическая. Не будем смотреть глобально на весь плей-офф, порассуждаем только про серию с «Сибирью». А в данном контексте расклад такой — российский состав уфимцев все же сильнее, чем подбор российских же игроков у новосибирцев. С другой стороны, нисколько не принижая уровень легионеров «Сибири», могу сказать, что потери у «Салавата» оказались серьезнее с точки зрения воздействия на игру команды.

На мой взгляд, вторая победа далась «Салавату Юлаеву» легче, чем первая, там все было уж слишком натужно. Я это связываю с тем, что российские игроки уфимцев сплотились вокруг этой истории, раскрепостились, почувствовали, что теперь у них больше доверия, игрового времени. Я не предсказываю «Салавату» легкой победы. Более того, уверен в том, что дело не ограничится четырьмя матчами, так как в Новосибирске мы увидим уже совсем другие игры. Серия будет тяжелой, но уфимцы должны проходить дальше", — приводит слова Сафина Betonmobile.ru.

Третий матч серии пройдет 6 марта в Новосибирске.

Источник: https://betonmobile.ru/safin-uveren-v-pobede-ufyi-v-serii-s-sibiryu-no-ne-v-chetyireh-matchah
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Венер Сафин
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
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0 - 0
5. Металлург - Барыс
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5.03 16:30
Барыс – Металлург
 - : -
5.03 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
5.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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