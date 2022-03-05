Сафин: «Серия «Салавата» и «Сибири» не ограничится четырьмя матчами»
Бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о выступлении клуба в первом раунде плей-офф КХЛ. Уфимцы ведут в серии с «Сибирью» со счетом 2-0.
«Понятно, что отъезд игроков первого звена на Родину — это большая потеря для «Салавата Юлаева». Но скажу так — большая, но не катастрофическая. Не будем смотреть глобально на весь плей-офф, порассуждаем только про серию с «Сибирью». А в данном контексте расклад такой — российский состав уфимцев все же сильнее, чем подбор российских же игроков у новосибирцев. С другой стороны, нисколько не принижая уровень легионеров «Сибири», могу сказать, что потери у «Салавата» оказались серьезнее с точки зрения воздействия на игру команды.
На мой взгляд, вторая победа далась «Салавату Юлаеву» легче, чем первая, там все было уж слишком натужно. Я это связываю с тем, что российские игроки уфимцев сплотились вокруг этой истории, раскрепостились, почувствовали, что теперь у них больше доверия, игрового времени. Я не предсказываю «Салавату» легкой победы. Более того, уверен в том, что дело не ограничится четырьмя матчами, так как в Новосибирске мы увидим уже совсем другие игры. Серия будет тяжелой, но уфимцы должны проходить дальше", — приводит слова Сафина Betonmobile.ru.
Третий матч серии пройдет 6 марта в Новосибирске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|5.03
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|5.03
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|5.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -