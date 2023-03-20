Сафин — о «Салавате»: «Обычно, если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин высказался о том, что уфимский клуб решил сохранить Виктора Козлова главным тренером на следующий сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«С одной стороны, понятно, что задача на сезон не выполнена, и хоть официально никаких конкретных задач от руководства не было, вылет из плей-офф в первом же раунде не самый приятный момент. Но регулярку команда провела более-менее неплохо, стала второй в сильной Восточной конференции. И, может быть, то, что Виктору Козлову дали новый шанс, к лучшему. Возможно, с точки зрения отсутствия шараханий из стороны в сторону это верный шаг, все же новый тренер каждый сезон тоже не лучший вариант. С другой же стороны, есть определенный менталитет: если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка. Испытал это на собственной шкуре, когда был в штабе Сергея Михалева в «Салавате». Мы тогда стали первыми в регулярке, но сразу же вылетели от «Авангарда». Так вот нас тогда отправили в отставку еще в тот момент, когда команда добиралась из Омска домой, прямо в самолете», — приводит Betonmobile.ru слова Сафина.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проиграл в серии «Адмиралу» со счетом 2-4.