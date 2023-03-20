Сафин — о «Салавате»: «Обычно, если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка»
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин высказался о том, что уфимский клуб решил сохранить Виктора Козлова главным тренером на следующий сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«С одной стороны, понятно, что задача на сезон не выполнена, и хоть официально никаких конкретных задач от руководства не было, вылет из плей-офф в первом же раунде не самый приятный момент. Но регулярку команда провела более-менее неплохо, стала второй в сильной Восточной конференции. И, может быть, то, что Виктору Козлову дали новый шанс, к лучшему. Возможно, с точки зрения отсутствия шараханий из стороны в сторону это верный шаг, все же новый тренер каждый сезон тоже не лучший вариант. С другой же стороны, есть определенный менталитет: если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка. Испытал это на собственной шкуре, когда был в штабе Сергея Михалева в «Салавате». Мы тогда стали первыми в регулярке, но сразу же вылетели от «Авангарда». Так вот нас тогда отправили в отставку еще в тот момент, когда команда добиралась из Омска домой, прямо в самолете», — приводит Betonmobile.ru слова Сафина.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проиграл в серии «Адмиралу» со счетом 2-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|20.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|20.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -