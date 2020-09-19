С «Йокерита» сняли двухнедельный карантин

С «Йокерита» сняли карантин. Финская команда должна была находиться на изоляции 14 дней, сообщат сайт клуба.

Хоккеисты «Йокерита» ранее ушли на карантин неделю назад из-за подозрения на коронавирус.

Причиной стала встреча финского клуба с «Нефтехимиком». Позже в составе нижнекамцев у четырех игроков был обнаружен коронавирус, а хоккеисты «Йокерита» оказались в контактной группе.

Игроки финского клуба прошли тестирование на COVID-19 10 сентября, все результаты отрицательные.

С понедельника команда возобновляет тренировки. В пятницу, 25 сентября, «Джокеры» сыграют против «Сибири».