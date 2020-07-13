«С трудностями сталкиваются практически все». Морозов рассказал о финансовых проблемах клубов

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о финансовых проблемах некоторых клубов лиги.

— Сложилась такая ситуация, что с трудностями сталкиваются многие, практически все. Клубы КХЛ — не исключение, — приводит слова Морозова сайт КХЛ. — Некоторые вынуждены были оперативно сокращать расходы из-за уменьшения объема финансирования. Однако на данный момент подтвержденный объем финансирования всех клубов позволяет им принять участие в чемпионате, то есть вписаться в «пол» заработных плат. Замечу, что сокращение расходов влечет за собой другие действия — пересмотр контрактов, например. Клуб должен по-новому сбалансировать свой бюджет, основываясь на новых вводных.

Есть проблемы у минского и рижского «Динамо», «Витязя», «Амура». Два «Динамо» на данный момент, практически решили их.

— Остались ли у каких-либо клубов долги по зарплатам игроков за предыдущий сезон?

— Да, к сожалению, есть клубы, не выполнившие свои обязательства за прошлый сезон в полном объеме. Всего их пять, но беспокойство вызывает ситуация только в двух: «Витязе» и «Амуре». На данный момент у нас есть план-график погашения от «Витязя», график нами тщательно отслеживается. Ожидаем урегулирования задолженностей в ближайшее время. В «Амуре» все сложно, пока нет конкретики. Информацию о долгах мы обязательно обсудим на ближайшем Совете директоров, и там будет принято решение о допуске или недопуске клубов к чемпионату. Но я уверен, что вместе мы справимся и с этой проблемой, несмотря на то, что в нынешнем сезоне она осложнена известными внешними обстоятельствами.

— Наступающий сезон — первый, в котором будет действовать жесткий «потолок» зарплат. Могут ли у клубов возникнуть технические проблемы, связанные с этим, и как Лига будет помогать с их решением?

— Мы понимаем: несмотря на то, что вся нормативная база по поэтапному снижению «потолка» была утверждена и опубликована давно, у клубов могут возникнуть сложности. Департаментом инспекций и контроля и Центральным информационным бюро (ЦИБ) КХЛ проведена огромная работа в этом направлении. В январе был уточнен механизм контроля «потолка», скорректирован список статей, которые не учитываются при его подсчете.

Затем был разработан механизм взаимодействия Лиги и клубов в новых условиях. Это касается взаимодействия в рамках наших внутренних систем, к примеру ЦИБ. Настроены автоматизированные механизмы расчета «потолка», проведено обучение специалистов, которые будут заниматься этими вопросами в клубах. Можно говорить о том, что работа в новых условиях уже началась.