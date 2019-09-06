С сезона-2020/21 в КХЛ появится «пол зарплат». За его несоблюдение для клубов установят санкции

Совет директоров КХЛ принял решение ввести «пол заработных плат» с сезона 2020/2021 и до конца 2019 года поручил Лиге внести соответствующие изменения в Регламент, об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

Отмечается, что базой для расчета «пола заработных плат» станет фиксированная часть заработной платы в контрактах хоккеистов. Причем с сезона 2020/2021 годов размер «пола» составит 30% от «потолка заработных плат», который будет увеличиваться поэтапно. А за несоблюдение размера «пола заработных плат» установят санкции. Первое и второе последовательное нарушение — финансовые санкции, при последовательном третьем — недопуск клуба к чемпионату.

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