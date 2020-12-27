С подписанием Ковальчука трансферная кампания «Авангарда» завершена

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что клуб больше не намерен вносить изменения в состав команды. Последним подписание омичей перед дедлайном стал нападающий Илья Ковальчук.

«С трансфером Ковальчука наша трансферная кампания завершена. Клуб до последних часов прорабатывал различные варианты усиления, однако в силу имеющихся обстоятельств было принято решение продолжать борьбу за Кубок Гагарина с теми, кто уже заявлен за нашу команду», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.

Новичок «Авангарда» Илья Ковальчук будет зарабатывать в омском клубе 20 млн рублей. Речь идет о зарплате хоккеиста за сезон.

Ранее было объявлено, что Ковальчук подписал контракт с «Авангардом». 37-летний россиянин заключил соглашение по схеме «1+1».