Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сибири» (0:3).

— Две ошибки стоили двух голов, — сказал Воробьев. — Потом «Сибирь» здорово оборонялась, и вратарь хорошо отыграл.

32 броска? Были хорошие моменты, но Сятери здорово сыграл.

Плотников не похож на себя в последних матчах? Сергей играл месяц по 25 минут и на позиции центрального, и крайнего. Выходил в меньшинстве, в большинстве. Нагрузка выпала серьезная. Это тоже надо учитывать.

Сегодня температура поднялась у Юрова. Он уже переболел, надеемся, что это просто простуда.

Желания вернуть на третий период Загидулина не было. Команде нужно было дать какой-то импульс.

Гольца не было на тренерском мостике? С одного раза догадаетесь, почему его не было. Все то же самое. (Михаил Скрыль)