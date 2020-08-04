Старший тренер СКА Андрей Козырев поделился впечатлениями о победе над ярославским «Локомотивом» (6:0) на турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

— Первая игра после длительного перерыва. Мы проделали большую работу в Новогорске и хотелось увидеть, как ребята войдут, как будут себя чувствовать. Вроде бы, все нормально. Прекрасно понимаем, что следующая игра будет тяжелее.

Пас ногой на Вея? Конечно, он не отрабатывался. Это — игровой момент, игровое мышление. У нас нет простых хоккеистов — подобраны только играющие. Мы стараемся играть в агрессивный, быстрый, современный хоккей. Этот пас — импровизация.

Отсутствие удалений? Скорее всего, это связано с хорошей физической подготовкой. Игроки были мобильны, не проигрывали единоборства и не фолили.

Почему не пришел Брагин? С ним все отлично, все в команде здоровы. Три матча с «Локомотивом»? Это замечательно. Хороший соперник, будут интересный игры. Можно сказать, у нас продолжается плей-офф. Мы наоборот рады, что будем с ним играть. (Михаил Скрыль)