«С ним все хорошо». Квартальнов — о том, почему Зарипов не сыграл с ЦСКА
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победы в Кубке Открытия над ЦСКА (3:2ОТ).
— Доволен тем, что выиграли, — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба. — Непростая была игра. Пропустили после первого броска, нервозность была.
— Почему не играл Зарипов?
— С ним все хорошо. Будет играть следующий матч.
— Вы недовольны Тихоновым?
— Он играл нормально, сказалась микротравма. Дали молодому (Савелию Кувардину) поиграть.
— Что скажете о дебюте Да Косты и Доуса?
— Стефан забил хороший гол в большинстве. Они выглядели достойно, наверное, они могут играть еще сильнее.
— Как оцените игру Рейдеборна?
— Первый гол — было подставление, мог второй гол играть. Рейдеборн перевернул игру, в овертайме выручил, взял буллит.
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