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«С ним все хорошо». Квартальнов — о том, почему Зарипов не сыграл с ЦСКА

23:05
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победы в Кубке Открытия над ЦСКА (3:2ОТ).

— Доволен тем, что выиграли, — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба. — Непростая была игра. Пропустили после первого броска, нервозность была.

— Почему не играл Зарипов?

— С ним все хорошо. Будет играть следующий матч.

— Вы недовольны Тихоновым?

— Он играл нормально, сказалась микротравма. Дали молодому (Савелию Кувардину) поиграть.

— Что скажете о дебюте Да Косты и Доуса?

— Стефан забил хороший гол в большинстве. Они выглядели достойно, наверное, они могут играть еще сильнее.

— Как оцените игру Рейдеборна?

— Первый гол — было подставление, мог второй гол играть. Рейдеборн перевернул игру, в овертайме выручил, взял буллит.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/m/news/19496.html

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