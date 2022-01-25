С хоккеиста Андрея Маркова снята дисквалификация

София Маркова, супруга бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова, в Instagram сообщила, что с ее мужа снята дисквалификация.

Марков получил полуторагодовую дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как продолжал находиться в пуле допинг-тестирования уже после завершения карьеры.

Марков является трехкратным чемпионом России (2000, 2005, 2018), обладателем Кубка Гагарина (2018), а также чемпионом мира в составе сборной России (2008).