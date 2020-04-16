Рылов, Кулик и Беспалов продлили контракты со «Спартаком»

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с тремя игроками: защитниками Яковом Рыловым и Евгением Куликом, а также вратарем Никитой Беспаловым. Контракт Рылова рассчитан на два сезона, у двух остальных — на один.

35-летний Рылов в прошлом сезоне принял участие в 63 матчах, набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «+11». У 26-летнего Кулика 36 матчей и 9 (2+7) очков. 32-летний Беспалов принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ (КН — 1,99; %ОБ — 93,0) и в 3 встречах плей-офф (КН — 1,92; %ОБ — 94,1).