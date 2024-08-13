Рыбин заявил, что Свечников не помощник «Торпедо»

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин поделился мнением о переходе Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова в «Торпедо».

«Войнова и Свечникова позвал Ларионов. Но я считаю, что Свечников — не помощник «Торпедо». Как по мне, он обычный игрок. Есть ребята и посильнее в том же «Ак Барсе». А Войнов — это надежный защитник, который будет помогать ребятам и передавать опыт. Он станет фундаментом обороны «Торпедо». Отчасти вокруг него будет строиться игра в большинстве», — цитирует Рыбина Metaratings.ru.

Войнов является воспитанником академии «Трактора», Олимпийским чемпионом (2018), двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014) и обладателем Кубка Гагарина (2017).

27-летний Свечников — воспитанник академии «Ак Барса». До перехода в «Торпедо» хоккеист выступал в КХЛ только за родной клуб. С 2014 по 2023 годы россиянин выступал в североамериканских лигах.