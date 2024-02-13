Рыбин заявил, что на «СКА Арену» приятно смотреть

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал свое мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«С одной стороны, такие арены — достаточно дорогое удовольствие, чтобы открывать их по всей стране. Но, естественно, на них будет совершенно другая картинка с матчей. На подобные дворцы, как в Санкт-Петербурге и Омске, приятно смотреть. Там все очень грамотно просчитано вплоть до раздевалок, тренажерных залов и комнат медперсонала. Все сделано на высшем уровне и очень круто. Повлияет ли новая арена на постоянную посещаемость игр СКА? Чтобы избежать этого, нужна определенная система. Представьте себе обычную семью из трех человек. Они ведь захотят что-то поесть и попить. Посещение матча не должно стать для них супердорогим удовольствием, чтобы не потерять постоянных зрителей в их лице. Билеты следует продавать дешевле, возможно, установить систему скидок для детей. Но конкретно в СКА способны все продумать. Там очень хорошо развит клубный менеджмент, и болельщики непременно будут приходить на их матчи», — приводит слова Рыбина RT.

11 февраля петербуржцы провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.