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Сегодня, 19:45

Рыбин считает, что у Радулова нет проблем с физической формой и мотивацией

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Экс-нападающий клубов КХЛ и тренер воскресенского «Химика» Максим Рыбин прокомментировал выступление «Локомотива» на старте нового сезона.

«Не думаю, что «Локомотив» как-то перестроился. Команда и в прошлом году показывала действительно классный хоккей, играла хорошо.

Конечно, мы знаем характер Александра Радулова и его модель поведения. Он лидер по своей натуре, другие игроки смотрят на него и заряжаются нужной энергией. Это полезно для них. Надо смотреть не на возраст, а на физическую составляющую. Но у Радулова нет проблем ни с возрастом, ни с мотивацией от слова совсем", — цитирует Рыбина Metaratings.

Ярославцы одержали 3 победы в 3 стартовых турах КХЛ, не пропустив ни одной шайбы. Следующий матч ярославцы проведут 12 сентября — команда на выезде сыграет с «Куньлунем».

В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил «Металлургу» со счетом 0:4.

Источник: Metaratings
Александр Радулов
Максим Рыбин
ХК Локомотив (Ярославль)
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