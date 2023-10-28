Рыбин считает, что хороший хоккеист должен уметь играть во всех видах спорта

Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин рассказал, какие командные виды спорта помогают хоккеистам развиваться.

«Хоккеистам полезно играть в ручной мяч, баскетбол, волейбол. Любые командные виды спорта. Хороший хоккеист должен хорошо уметь играть во всех видах спорта. Даже в бильярд и боулинг. Игрок становится разносторонним, развивается мышление, скорость принятия решений развивается. Многие хоккеисты очень хорошо играют в бильярд, футбол, где думать надо. Ребята и в карты играют, в конце концов. Карты тоже заставляют думать, придумывать какие-то схемы. Запрещены ли азартные игры? Некоторые тренеры запрещают играть в карты, другие не против этого. Если безобидная игра, как «Дурак», то почему нет. Все-таки идет взаимодействие друг с другом. Я считаю, чем больше разных видов спорта, тем лучше», — приводит слова Рыбина Legalbet.