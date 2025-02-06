Рыбин поделился ожиданиями от игры СКА в плей-офф КХЛ

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин оценил шансы СКА на вылет в плей-офф КХЛ сезона-2024/25.

«Сейчас хоккей немножко подравнялся, поэтому понятно, что у СКА подбор игроков очень сильный, это вообще очень сильная команда. Другие команды хорошо играют и настраиваются на СКА. А прогнозы давать, первый раунд будет или второй, я считаю неправильным. Наступит плей-офф и посмотрим», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.

СКА набрал 67 очков в 53 встречах и занимает 6-е место в Западной конференции.